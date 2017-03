Vega: "El Huesca es un club que sigue creciendo y con gente normal"

Vega ha indicado que llega muy ilusionado y contento al club oscense y que para él era "un lujo, una oportunidad y algo bonito" formar parte del club aragonés.

El nuevo director deportivo quiere ayudar y aportar su granito de arena a un club "que está haciendo las cosas bien y tiene las ideas muy claras".

"Ya le he ofrecido al cuerpo técnico mi apoyo y ayuda porque tengo que tener mi afinidad con él o así lo entiendo y no me meto en su trabajo", ha añadido.

Emilio Vega ha explicado que las plantillas de los equipos le gustan "equilibradas, con jugadores polivalentes y que el cuerpo técnico tenga las herramientas para hacer un buen trabajo".