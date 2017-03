Una ventana hacia el piso superior

La tabla clasificatoria de Segunda División sitúa en estos momentos a la Sociedad Deportiva Huesca y al Real Valladolid como dos de los principales candidatos a discutir el actual dominio de los equipos mejor posicionados, aquellos que habitan en el piso superior por donde se accede hacia la promoción con destino a Primera. Los 36 puntos oscenses y sobre todo los 39 puntos castellanos y su séptima plaza marcan, junto a los 37 del Lugo, el umbral de los aspirantes. Por eso, pese a que en los clubes las exigencias de final de curso no tengan comparativa, el duelo que el domingo librarán Huesca y Valladolid sobre el tapiz verde de El Alcoraz (16.00) sube de revoluciones tanto para los propios protagonistas como para el resto de rivales. El campeonato ha entrado en una fase en la que la clasificación ya hace amagos con quebrarse en varios tramos, si bien el discurso no se altera dentro de un vestuario azulgrana en el que la única obsesión confesable es la de alcanzar con prontitud los 50 puntos que conceden la permanencia matemática.

Pero atendiendo exclusivamente a lo numérico, el choque dominical en la arena altoaragonesa ofrece la posibilidad al Huesca de ascender al siguiente escalón. Un triunfo local supondría refrendar el actual buen momento azulgrana, con siete puntos de nueve en los tres últimos compromisos ligueros, y sería también un golpe en la mesa y el mejor modo de encarar el tercio final de la competición.

Sin embargo, para el Huesca lo primero es lo primero. Cruzar la línea de meta de la permanencia resuelve la ecuación básica de su temporada y tras la mala racha atravesada en los partidos que abrieron el 2017 la prédica pública del vestuario se sustenta sobre los argumentos primarios de permanencia. La presión no ahoga, no asfixia y ni siquiera se asoma por las paredes de El Alcoraz. «Es que aspirantes somos muchos equipos. Cuando estás a cinco o seis puntos de esas posiciones privilegiadas todo el mundo quiera acceder a ellas», opinó ayer el lateral César Soriano. "Pero nosotros debemos ser sensatos, primero mirar hacia abajo y luego, cuando tengamos el objetivo, para arriba", recalcó.

Porque hoy día circula el Huesca por el rellano de la tranquilidad, dentro de un edificio de la Segunda División realmente movido. De ahí que en el vestuario estén muy pendientes de lo que sucede por los pisos inferiores, pensando en alejarse más del ardiente sótano por el cual se toma el descenso a la categoría de bronce. Son ocho puntos de renta los que atesora el cuadro altoaragonés respecto a la zona de bajada, por lo que la idea fundamental en el partido frente al Valladolid es "sumar tres puntos más en casa que nos acerquen al objetivo. Lo principal son los 50 puntos", insistió César Soriano.

El mensaje es el mismo que lanzó el martes David Ferreiro en el regreso a la actividad de la escuadra oscense. "Hay que sumar los 50 puntos lo antes posible", señaló el gallego. Estas manifestaciones, cautas, son el contrapunto respecto a declaraciones que se podían escuchar en el entorno de las pasadas fiestas navideñas, cuando con el Huesca situado en zona de ‘play off’ varios miembros de la plantilla azulgrana expresaron su deseo de continuar en esa lucha. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿El mensaje del presente es una consecuencia de un diálogo de grupo? "No es que lo hayamos hablado. Lo que pasa que en Navidad te ves ahí y quieres continuar, pero siempre se ha dicho que lo principal era llegar a los 50 puntos. Quedaba toda la segunda vuelta. La mala racha que tuvimos no fue por pensar en estar arriba, fue porque a todos les pasa. Esperamos que ya no vuelva para no tener que sufrir más", contestó César Soriano.

Sea por un motivo u otro, el cartel que arrastra un histórico como el Real Valladolid ya es de por sí un poderoso aliciente para el Huesca. "Ha estado muchos años en Primera y es un muy buen equipo, de los que mejor juega. Es un partido bonito para los jugadores y para la afición. Necesitaremos su apoyo", solicitó César Soriano de cara a la visita del Valladolid, que Ferreiro catalogó como "un equipo de ‘play off’".

Akapo continuó al margen

En el capítulo deportivo, el lateral Akapo continuó ayer su trabajo al margen del grupo, siendo la única ausencia en el exigente entrenamiento programado en el CPIFP Montearagón. Hoy, partidillo ante el Almudévar en el Pirámide.