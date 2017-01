Persiguiendo la victoria

En sensaciones y en juego el nivel que ha ofrecido la Sociedad Deportiva Huesca en los últimos encuentros ligueros no ha desmerecido el camino recorrido previamente por los azulgranas. No cabe reseñar lo mismo en lo que acontece a los resultados, puesto que la producción de puntos ha ido menguando. Así, en los siete partidos anteriores el equipo altoaragonés tan solo ha cosechado un triunfo, por lo que su objetivo para el encuentro de esta tarde en El Alcoraz frente al Alcorcón (18.00) es saborear de nuevo las mieles del triunfo para inaugurar del mejor modo posible la segunda manga de una Liga 123 que no da un segundo de tregua por su asfixiante igualdad.





La derrota ante el líder, el Levante (0-2), descabalgó el pasado domingo al Huesca de los puestos de ‘play off’ de ascenso donde se había establecido y que ahora contempla tres puntos por encima. Su entrenador, Juan Antonio Anquela, avisó ayer de lo que puede significar obsesionarse con tal fin antes de tiempo. "No se puede crear una falsa euforia que luego se convierta en decepción", quiso dejar claro el técnico de Linares, quien repitió hasta en dos ocasiones que su equipo "no debe olvidar quiénes somos y de dónde venimos".



Sus palabras contradicen a las pronunciadas por el extremo Álvaro Vadillo, que ha asegurado esta semana que "el objetivo que debe buscar el club es el ‘play off’ para pelear por el ascenso a Primera". Este tipo de mensajes cruzados empiezan a ser habituales, ya que en el vestuario la juventud y el hambre hacen aflorar la ambición en altos parámetros, mientras que Anquela, por su parte, debe cumplir con su papel de ‘poli malo’ para frenar un ímpetu que puede volverse como un ‘boomerang’.



"En estos últimos partidos hemos podido ganar y el equipo", que ha firmado cuatro empates seguidos a domicilio, "ha dado la cara en todos ellos", defendió el técnico azulgrana acerca del devenir actual del Huesca, cuya dinámica no cree que se haya tornado negativa, aunque sí que afirma que "a veces arriesgamos más de la cuenta. La ilusión nos hace ir más arriba de lo que debemos".

Esta tarde el Huesca intentará hacer resurgir la fuerza de El Alcoraz, donde ha sumado 19 de los 28 puntos que atesora y que le sitúan undécimo en la parrilla de salida de la jornada 22.



Estreno de Vinícius Araújo Anquela tiene la única ausencia del delantero Borja Lázaro, sancionado por acumulación de amarillas. A priori debería ser Urko Vera su recambio, pero la situación que vive el ariete vasco y la irrupción del brasileño Vinícius Araújo apuntan a decantar la balanza del lado del carioca. Ayer el entrenador lo probó en la teórica formación titular, once que en ese caso sería el mismo salvo por la presencia de un ‘nueve’ distinto. El defensa Carlos David, el extremo Alexander y Sastre, el otro fichaje invernal, son candidatos a hacerse con un puesto.



