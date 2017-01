El Huesca busca romper su mala racha

La Sociedad Deportiva Huesca, que encadena tres partidos sin ganar, espera regresar a la senda del triunfo aprovechándose del Alcorcón, que todavía no ha logrado ninguna victoria como visitante en lo que va de temporada liguera.



Tras una buena primera vuelta, el equipo dequiere volver a repetir las excelentes actuaciones que protagonizó y, sobre todo, los resultados positivos que logró en su feudo para no sufrir a final de temporada y, si es posible, mirar hacia la parte alta de la clasificación.en el mercado de invierno, el centrocampista Lluis Sastre, procedente del Leganés, y el delantero centro Vinicius Araujo, cedido por el Valencia, más el regreso, tras varios meses por lesión, del central Carlos David, le pueden venir muy bien para mejorar o al menos intentar mantener la posición cómoda que ahora ostenta en la clasificación.Se prevé, para el encuentro de mañana, algún cambio con respecto al último encuentro frente al líder, tanto en defensa como en la delantera. A este respecto podría volver al centro de la zaga Carlos David en sustitución dey en la delantera se espera el debut del delantero centro brasileño Vinicius Araujo a lo largo del encuentro, aunque sólo ha realizado dos entrenamientos con sus compañeros.En el resto de posiciones no parece que de momento vaya a haber cambios en el once inicial, aunqueya está preparado para debutar con el equipo azulgrana cuando lo decida Anquela y lo más probable es que lo haga a lo largo del partido.Enfrente estará el, quede cuartos de final de la Copa del Rey frente al Alavés (0-2), que se saldó con una derrota en los minutos finales debido a dos goles de Ibai Gómez que le cierran prácticamente las puertas de las semifinales.Ese encuentro copero, y los otros dos añadidos que lleva disputados este mes de enero el equipo frente al Córdoba, preocupan mucho al cuerpo técnico por el desgaste que está produciendo en una plantilla que está no habituada a ese ritmo de competición y cuyo objetivo es la Liga.El conjunto madrileño no consiguepor su mal rendimiento a domicilio, con solo dos puntos sumados en lo que va de campeonato, unos números que le hacen ser el peor visitante de la categoría.Desde la llegada de Julio Velázquez a mitad de octubre, todos los puntos ligueros que ha sumado el Alcorcón han sido como local, puesto que como visitante el técnico salmantino encadena seis derrotas consecutivas, la última la pasada semana en Lugo.Para este encuentro,cuenta con todos sus futbolistas disponibles, salvo el central Rafa Paez, que está lesionado. De esta forma, el técnico salmantino podrá seguir confiando en los once jugadores que vienen jugando en Liga habitualmente.

Alineaciones probables:

: Herrera; Akapo, Carlos David, Jair, Brezancic; Aguilera, Melero; Ferreiro, Samu Sáiz, Vadillo; y Urko Vera.: Dmitrovic; Fede Vega, Elguezabal, David Navarro, Bellvis; Kadir, Víctor Pérez, Toribio, Oscar Plano; Pablo Pérez; y David Rodríguez.Estadio: El Alcoraz.Árbitro: Gorostegui Fernández-Ortega (Comité vasco).Hora: 18.00