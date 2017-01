Los oscenses sacan un punto del frío soriano

El gélido ambiente soriano exigía al Huesca mucha chispa, pero el 2017 trajo sobre el nuevo estadio de Los Pajaritos la versión menos brillante de los oscenses. Así, los de Anquela dejaron atrás el lucimiento individual de otras jornadas para ponerse el mono de trabajo y construir uno de los grandes tesoros en esta Segunda División: la portería a cero. Sin regalos navideños en defensa, los azulgranas -de verde esta vez- pudieron permitirse la falta de inspiración de sus hombres más desequilibrantes, y salvar un punto en un encuentro que parecía condenado a decidirse por un fallo que finalmente no llegó. No obstante, los oscenses logran así seguir sumando en su casillero y mantener el paso con la cabeza de la tabla.



La intención era mantener las sensaciones con las que se despidió el 2016, por lo querespecto al que había cerrado el mes de diciembre en Lugo. Entonces fue expulsado por doble amarilla Carlos Akapo, por lo que esta vez -y ante la lesión de su compañero de puesto, Nagore-, fue Alexander el que tuvo que retrasar su posición habitual para jugar en defensa. En el otro lateral, el técnico oscense dio entrada a Soriano por Brezancic, que había demorado hasta el viernes su vuelta al trabajo tras las vacaciones por problemas burocráticos en su país. Al margen de esa primera línea, la gran novedad en el Huesca que salió de inicio ante el Numancia la presentaba Urko Vera como hombre más adelantado, ya que Borja Lázaro, titular habitual, se quedaba fuera de la convocatoria al estar enfermo durante toda la semana., ya que se contagió de la falta de inspiración oscense una vez se traspasaba el medio campo, y se fue de vacío de Los Pajaritos, al ser sustituido en el 79 por su compañero de puesto Boris Cmiljanic. Lejos de ser Vera el protagonista, el más decisivo, especialmente en los primeros minutos, fue el portero Sergio Herrera. Un pie providencial ante el remate de Manu del Moral en el minuto ocho impidió un cambio brusco en el guión del encuentro. Minutos antes ya había tenido que estrenar sus guantes, aunque la acción estaba invalidada por fuera de juego.En el área contraria,. Dos internadas de Samu Sáiz en las que pecó de individualista fueron el único preámbulo a la más clara de la primera parte, que llegó en en el 15, cuando el defensa Dani Calvo -oscense de nacimiento-, se interpuso para evitar el remate de Ferreiro al centro de Vadillo., especialmente a través de los centros de Mateu, que colgaba una y otra vez buscando la cabeza de Manu del Moral, poniendo en apuros a la defensa oscense y evitando cualquier amago de escarcha sobre los guantes de Herrera. El meta acabo viendo la amarilla por ralentizar sus saques al borde del descanso, para acelerar un paso por vestuarios que su equipo daba claros signos de necesitar.No obstante, no fue la arenga de Anquela entre los dos periodos la solución al evidente atasco que mostraban sus jugadores. Así, la reanudación permitió al Huesca ganar terreno a los locales, dando algo de tregua al meta azulgrana, pero no cambió la dinámica de los oscenses a la hora de mirar al área opuesta.se tornaban esta vez yermas, por mucho que fuera Samu el que tomara el timón y apelara a su velocidad., y dio entrada a Camacho por Ferreiro, a Boris Cmiljanic por Urko Vera y a Brezancic por Vadillo, en un cambio de piezas que buscaba el revulsivo que no llegó. Cmiljanic pudo cambiar el devenir de un encuentro en el que solo un error (o acierto, según desde donde se mire) podía salvar del empate, pero el portero soriano llegó antes de que el delantero empujara el balón con la punta de la bota, al adelantarse a la defensa en un centro.Al final,, en un partido que el propio Anquela describió como “feo” en rueda de prensa, pero en el que demostraron que sin tener su mejor día también saben puntuar.

Ficha técnica

Numancia: Aitor Fernández, Dani Calvo, Orfila, Ripa, Carlos, Julio Álvarez (Nacho, 76), Íñigo Pérez, Ruiz de Galarreta, Valcarce (Jairo Morillas, 82), Mateu y Manu del Moral (Acuña, 90).SD Huesca: Sergio Herrera, Alexander, Íñigo López, Jair, Soriano, Aguilera, Melero, Ferreiro (Camacho, 72), Samu Sáiz, Vadillo (Brezancic, 85) y Urko Vera (Cmiljanic, 79).Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escudero (Comité castellano manchego). Mostró tarjeta amarilla a Mikel Saizar (en el banquillo), Carlos Gutiérrez y Álvarez por el Numancia y a Herrera, Soriano, Urko Vera y Melero por el Huesca.Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima jornada de la Liga 123, disputado en el Nuevo Estadio de Los Pajaritos ante 3.070 espectadores.