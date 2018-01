El Real Zaragoza alega por las tarjetas a Eguaras y Papunashvili en Granada

Los servicios jurídicos del Real Zaragoza presentarán en las próximas horas un pliego de alegaciones ante el Comité de Competición solicitando la anulación de las tarjetas amarillas que vieron Eguaras y Papunashvili el pasado viernes en Granada. Tras el visionado de las imágenes del partido y tras conocerse la versión de los futbolistas nada más concluir el choque, se colige que puede existir error en la apreciación del árbitro, el manchego Arcediano Monescillo, en ambos casos. Por ello, el club zaragocista va a intentar que esos castigos disciplinarios no tengan efecto.

En el caso de Eguaras, sería la cuarta amarilla de su ciclo, por lo que quedaría advertido de suspensión en lo sucesivo. Y para Papunashvili, la amarilla de Los Cármenes es la tercera de su casillero particular. El centrocampista navarro fue amonestado por Arcediano en el minuto 3 del segundo tiempo por "sujetar a un adversario en la disputa del balón impidiendo un ataque prometedor". Por su parte, el extremo georgiano lo fue a falta de 17 minutos para el final del choque por "dejarse caer dentro del área contraria, simulando ser objeto de infracción". En el primer caso, parece ser que no queda probado que haya agarrón de Eguaras. Y en el segundo, Papunashvili aseguró, ya en la caseta del estadio andaluz, que sí había sido golpeado en el área por el defensor granadino (por lo que sería un penalti no pitado) y el vídeo puede sustentar esta versión que desvanecería el 'piscinazo' que pareció ejecutar el jugador zaragocista, tal vez por su exagerada manera de caer al suelo.