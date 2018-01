"Ningún jugador le ha dicho al club 'me quiero marchar' hasta hoy"

Llegó Alfaro como primer fichaje invernal del Real Zaragoza. Y no se puede decir, con rotundidad, que vaya a ser el único. Si se consumara alguna salida de la actual plantilla, el club todavía podría plantearse, en los últimos 9 días de mercado de enero, la posibilidad de contratar algún otro refuerzo, según se trasluce de las palabras de Lalo Arantegui, el director deportivo del Real Zaragoza, en la comparecencia pública de este martes. En concreto, se le preguntó a Lalo por los casos de Alain Oyarzun y Jesús Valentín, los dos futbolistas que menos están entrando en los últimos meses en los planes de Natxo González y que hace días que son susceptibles de ejecutar un cambio de aires.

"No, no hay un caso concreto. Seguramente, a la última persona a la que le van a comunicar que se quieren marchar... (es a mí). Eso será cuando tengan una situación, una oferta concreta. Pero no hay un caso particular de ningún jugador. Lo desconozco", declaró Arantegui.

El ejecutivo zaragocista redundó en su explicación: "Doy por hecho que los futbolistas que están jugando menos, es ley natural que no estén contentos con la situación. Pero ninguno le ha dicho al club 'me quiero marchar'. Nosotros no hemos valorado ninguna, de momento", dijo.