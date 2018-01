El Zaragoza, un líder de audiencia maltratado en el pago

Los datos que sostienen esta información constituyen una razón más para afirmar que el sitio del Real Zaragoza es de otra dimensión. Los registros de las audiencias a mitad de temporada reiteran con rotundidad el impacto audivisual del club aragonés, el más seguido de la Segunda División. El equipo del león rampante, con 5,4 millones de espectadores, dobla a su inmediato seguidor, el Sporting de Gijón (2,7). Del resto de clubes censados en la categoría de plata, solo el filial del Barça supera los dos millones (2,2). Esta es la influencia, la trascendencia real del Zaragoza, la fuerza del zaragocismo. Milite en la categoría que milite, su presente y su futuro, su razón de ser, quedan fielmente plasmados en estos datos.

Pero una cosa son las audiencias y otra (no siempre en correspondencia) los ingresos relacionados con esas determinadas audiencias. Pese a su abrumadora superioridad en la pantalla, el Zaragoza no es la entidad que más dinero percibe por televisión (7,5 millones) en Segunda División, recibiendo una cantidad que no resulta proporcional al seguimiento numérico que el club logra concitar ante el televisor.

Dadas las elevadas audiencias de televisión que aporta el Real Zaragoza a La Liga, el club aragonés debería disfrutar, en principio, de mayor participación en el reparto del dinero proveniente de la venta conjunta de derechos de televisión para todo el fútbol profesional; pero los criterios que sigue la LFP a este respecto lo ubican en una posición de menor rango. Fernando Rodrigo, consejero que atiende al área económica del club, fue nítido sobre este particular durante las jornadas que organizó La Liga de Fútbol Profesional en Zaragoza para explicar los efectos que se han originado en el fútbol español desde que se implantó la política de control económico. En su exposición, reivindicó mayores ingresos por derechos de televisión.