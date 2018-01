Alfaro, en el punto más álgido de su carrera

"Este es el reto más ilusionante de mi carrera deportiva". Así definió Jesús Alfaro Ligero, el nuevo extremo derecho del Real Zaragoza, de 26 años y procedente del Barcelona B, su llegada al club aragonés en este mercado invernal. El futbolista andaluz, que portará el dorsal 20, fue presentado esta tarde de martes en La Romareda tras haber firmado un contrato por lo que resta de temporada y dos más.

"En cuanto recibí la llamada no tuve duda. A cualquier jugador le gusta jugar en un campo como este y ante una afición como esta. Tengo ganas ya de empezar", indicó el onubense (de La Palma del Condado, como el mítico Miguel Pardeza).

Alfaro, criado en la cantera del Sevilla, donde militó hasta cuatro campañas en el filial hispalense, pasó después por el Arroyo extremeño, el Algeciras y el Alcoyano (todos ellos en Segunda B) hasta culminar con su fichaje por el Barcelona hace año y medio para intentar -y consumar finalmente- el ascenso a Segunda División el pasado mes de junio. El jugador resumió así su trayectoria: "Es verdad que mi carrera ha tenido altibajos. Es cierto que he tenido que jugar en equipos de Segunda B, donde he tenido que currar como muchos. Pero también he tenido la suerte de jugar en clubes como Sevilla y Barcelona, que quizás te 'malacostumbran' porque tienes todos los medios disponibles", dijo.