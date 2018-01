El mercado del fútbol se dispara

Virgil van Dijk es un defensa holandés de 26 años. Inició su carrera en varios clubes modestos de su país antes de pasar por el Celtic de Glasgow y el Southampton inglés, club que ha iniciado el año 2018 ingresando 85 millones de euros por su venta al Liverpool. Van Dijk es un buen central, poderoso en el juego aéreo y con una aseada salida del balón. También es un jugador que apenas ha sido 16 veces internacional, que no jugará el próximo Mundial y que solo ha disputado media docena de encuentros de la Liga de Campeones. Sin embargo, Virgil van Dijk le ha costado al Liverpool más de lo que pagó el Real Madrid por Zinedine Zidane o Luis Figo y, por ejemplo, más del doble de lo que abonó el Fútbol Club Barcelona por Ronaldinho.

Este espigado central, desconocido hasta hace pocas semanas para el aficionado medio, es el decimosegundo jugador más caro de la historia y el defensa por el que más se ha pagado de todos los tiempos. "Supongo que la gente estará diciendo: 'Qué fichaje más caro', pero eso a mí no me interesa. El precio no lo marcamos nosotros, lo marca el mercado. Y lo primero que tienen que olvidar los aficionados del Liverpool es la cantidad pagada. Sólo queremos hablar de lo que puede aportar el futbolista". Jurgen Klopp, el carismático entrenador del conjunto inglés, restaba importancia al coste del fichaje y apuntaba al «mercado» como el motivo de la inflación del precio.

Apenas una semana después, el Liverpool, ya con Van Dijk jugando en Anfield, cerraba el tercer traspaso más caro de la historia: la venta de Philippe Coutinho al Fútbol Club Barcelona por 160 millones de euros (120 fijos y 40 en variables). Los catalanes, todavía con parte de lo recaudado por la salida de Neymar al París Saint-Germain en el banco, protagonizaban el fichaje más costoso de siempre en el mercado nacional.