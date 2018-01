Reválida sin Borja Iglesias

No estará Borja, sujeto a sanción por el Comité de Competición al acumular cinco amonestaciones. No estará Borja, premisa esencial en todo silogismo zaragocista. No estará Borja, decía, con todo lo que significa, igual desde el punto de vista numérico (9 goles) que táctico (mucho más que 9 goles: poseer una referencia válida arriba). No estará Borja, reitero, pero el Real Zaragoza se siente con fuerzas para estirar la fértil racha con que ha iniciado 2018. Desde luego, la visita al Granada representa una reválida en la que anhela confirmar la trayectoria que ha iniciado en el año que acaba de nacer. Una reválida, como hemos repetido hasta la saciedad, sin Borja.