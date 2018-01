Llegó hace unas horas Jesús Alfaro, extremo derecho procedente del Barcelona B, como refuerzo de invierno del Real Zaragoza, pese a que el mensaje del inicio del mercado de enero incidía en la dificultad máxima para que el club compareciera en el mismo. Por eso, en la rueda de prensa previa al viaje a Granada, Natxo González, el entrenador blanquillo, además de valorar a su nueva incorporación, también fue preguntado por si esperaba una nueva sorpresa en forma de contratación de última hora.

Y, como se observará, no cerró la puerta con llave. "No lo sé. A mí me dijeron 'podemos traer a uno' y uno ha venido. A partir de aquí, siempre estamos con el mensaje que se dio desde un principio: a priori, no vendrá nadie más... pero veremos a ver en estos 15 días que quedan", dejó en el aire el técnico vasco.

Respecto de Alfaro, Natxo González llevó a cabo una primera evaluación de su nueva pieza en la plantilla: "Es un jugador que nos va a dar más posibilidades del medio campo hacia arriba, sobre todo en el costado derecho, ya que ahí estábamos jugando prácticamente siempre a pierna cambiada. Así podemos tener un extremo más puro, de velocidad, desequilibrio.. creo que nos viene bien", afirmó.