Competición castiga a Borja

El artillero recibió la última amonestación del primer ciclo en el encuentro disputado el pasado sábado ante el Tenerife en La Romareda y el Real Zaragoza no recurrirá a Apelación, instancia inmediatamente superior a Competición. Según redactó en el acta el colegiado balear Guillermo Cuadra Fernández, Borja Iglesias Quintas fue amonestado en el minuto 83 "por golpear con el brazo a un jugador contrario de forma temeraria en la disputa del balón". La entidad aragonesa sí apeló a Competición, remitiendo al órgano jurisdiccional federativo un pliego de alegaciones en el que incluía las imágenes concretas de la jugada. En dicho documento, el Real Zaragoza argumentaba la disonancia de las imágenes con la explicación reflejada de forma escrita por el árbitro. En primera instancia, en Competición, el comité suele confirmar la tesis de los árbitros. La quinta tarjeta a Borja Iglesias queda como una evidencia más de esta suposición.

Con Borja Iglesias sancionado este miércoles, el club aragonés pierde a su indiscutible referencia ofensiva. El delantero gallego es el futbolista con más presencia en el campo del colectivo zaragocista en lo que llevamos de curso, con 1.844 minutos. El ariete ha disputado 21 de los 22 partidos de Liga. El único encuentro que se perdió fue el anterior a la visita del Tenerife a La Romareda, el que tuvo al filial del Barça como rival en el feudo zaragocista. Borja se lo perdió al caer lesionado en el intento de lograr la igualada a tres goles en Valladolid, que finalmente no se consumó (3-2) pese al esfuerzo extremo del delantero. El gallego se lastimó en esa acción el aductor largo de la pierna derecha. La extremidad de Borja le dolió durante todas las Navidades a todo el zaragocismo: no pudo disputar el careo ante el Barça B por lesión. Recuperado de la merma muscular, el artillero regresó ante el Tenerife, donde acumuló la quinta tarjeta, este miércoles castigada con un encuentro de sanción que cumplirá mañana.

Ante el Barça B, el Zaragoza demostró que también sabe competir sin su arma más letal. No hay que olvidar que, con nueve goles, Borja encabeza los registros goleadores zaragocistas. Su sustituto natural parecía Vinícius, pero se entrenó este miércoles en zapatillas, realizando una sesión de trabajo individualizada. Aunque Natxo suele mover sus onces, el último lo hizo relativamente bien. Tal vez no lo mueva atrás, con una defensa que por fin dejó la portería a cero. Tal vez no lo mueva en el medio, donde circuló la pelota con cierto criterio. Arriba sí habrá que mover, pues no estará Borja. Tal vez Papu entre por Borja junto a Pombo. Tal vez...