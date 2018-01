Eguaras, crecido moralmente

Íñigo Eguaras, el centrocampista navarro del Real Zaragoza que llegó en verano desde el Mirandés, parece haber pasado ese largo periodo de aclimatación al equipo. Le costó muchas semanas alcanzar peso específico en los planteamientos tácticos de Natxo González, pese a que su contratación se hizo pensando en un jugador de alto rango para el proyecto de este año. En el último tramo de la competición, con los dos últimos partidos como referencias más relevantes, Eguaras ha subido cotización dentro de los planes del técnico. Y el futbolista, formado en la cantera del Athletic de Bilbao, manifestó este martes sentirse crecido moralmente por cómo han evolucionado las cosas respecto de su rendimiento y papel en el equipo.

"Estoy llegando a mi mejor momento. Es verdad que he tenido fases en las que no he estado bien, por eso me he quedado fuera también. Pero creo que ahora estoy en uno de mis mejores momentos, tanto en juego como personalmente. Y eso se transfiere al campo. Si tú estás bien, el equipo lo agradece. Si cada uno sacamos lo mejor de nosotros, el equipo lo va a notar", comenzó analizando el de Ansoáin.

Eguaras se ha convertido en el pivote único en el recuperado sistema del rombo por parte de Natxo González. El timón del juego zaragocista. Y el navarro dice sentirse a gusto con esa encomienda. "Siempre me he sentido cómodo siendo el único pivote. Me gusta arriesgar, tener personalidad. Al final, lo que un jugador quiere es sacar lo mejor de sí mismo. Y, cuando las cosas van mal, dar un paso adelante y llevar el peso del juego. A mí me gusta. Y si el míster sigue pensando que debo hacerlo, pues ahí seguiré", abundó en su talante positivo.