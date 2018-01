"No quiero transmitir urgencias"

"Personalmente, las urgencias son ahora las mismas que la semana anterior o que la anterior. Todos somos conscientes de que van pasando las jornadas y cada vez los puntos cobran más importancia. Empezamos ya la cuenta atrás, la segunda vuelta, y cada vez son más importantes. Pero trato de no transmitir urgencia, ni siento que el equipo tenga más urgencias. No quiero transmitir esas urgencias ". Este fue el primer mensaje de Natxo González , el entrenador del Real Zaragoza, a 24 horas de recibir en La Romareda al Tenerife, partido de la 22ª jornada con la que arranca la segunda vuelta de la liga, con el equipo aragonés ubicado en la 16ª posición en la tabla a solo 3 puntos de la zona de descenso, su referencia más cercana desde hace un par de meses y de la que intenta desvincularse cuanto antes.

El entrenador blanquillo se mostró responsabilizado y, a la vez, optimista respecto del futuro del equipo de aquí a junio. "Lo que más me puede preocupar ahora es esa frustración que hemos vivido durante bastantes partidos de la primera vuelta. Ahí sí que centro la atención y el discurso. Podemos estar frustrados al día siguiente de un partido, pero si ponemos en una balanza lo que hemos hecho bien buscamos un poco el equilibrio de las cosas. Si no, esto sería infumable", añadió en la rueda de prensa previa al duelo ante los tinerfeños.

"En la segunda vuelta, tengo muy claro que el equipo va a sacar más puntos, sin ninguna duda. Seguiremos creciendo y en junio veremos a ver la nota que ponemos a esa segunda vuelta", pronosticó el vitoriano.

Respecto del grado de solvencia que han mostrado los futbolistas del Real Zaragoza en la primera fase del torneo, Natxo dijo no sentirse decepcionado pese a que los resultados se han quedado "cuatro o cinco puntos por debajo" de lo que el propio preparador vasco consideró en sus previsiones de agosto. "No estoy decepcionado con el rendimiento de los jugadores hasta ahora. En una temporada hay fases, picos, momentos buenos y malos... no estoy decepcionado. Pero, para hacer una mejor segunda vuelta, todos tenemos que mejorar nuestro rendimiento. Porque, con lo que hemos hecho hasta ahora, no nos ha llegado. Creo que esto va a ser así. Porque tenemos un bagaje, hay experiencias en un equipo y, seguro, si la nota media ahora es de un 6, irá subiendo", evaluó.