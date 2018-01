El proyecto es ascender, pero Natxo matiza: hay un marco temporal de dos años

En el punto intermedio de la temporada, a escasas horas del inicio de la segunda vuelta en La Romareda frente al Tenerife (sábado, 20.30), Natxo González, el entrenador del Real Zaragoza, remarcó este viernes, con datos firmes, cuál es el objetivo deportivo del Real Zaragoza en este punto de su trayectoria. "El proyecto es ascender. El proyecto es el ascenso. Yo creo que nadie ha escondido cual es el objetivo final", respondió con brevedad y exactitud el técnico de Vitoria cuando se le preguntó, en rueda de prensa, por este asunto.

Como es evidente, la actual posición del cuadro zaragocista en la tabla (16º) y los réditos cosechados en el primer tramo de la actual competición liguera no se corresponden con esa aspiración. Y, por ello, Natxo apostilló su razonamiento: "Este es un proyecto a dos años. Yo he firmado aquí dos años. Y lo sabéis. A partir de ahí, coño (sic), vamos a intentarlo el primer año, por qué no. Vamos a intentar estar entre los mejores para tener opciones de poder conseguirlo el primer año. Pero, lógicamente, ahora se trata de consolidar lo que se ha creado, consolidarlo para prepararte para dar el salto, si no puede ser en este primer año, sí hacerlo en el segundo", abundó.

A falta de 21 partidos para el término del torneo, de 63 puntos por disputar, este es el pensamiento del máximo responsable del vestuario blanquillo. Natxo ha puesto negro sobre blanco. "Tu puedes tener el puesto número 14 de la división, pero las cosas pueden cambiar y puedes ascender. El presupuesto no asegura el éxito al cien por cien. Ahora, el club tiene unas limitaciones económicas, unos problemas que todo sabéis y yo no voy a descubrir. Cuando se habla de un proyecto, es un proyecto basado en crear una estabilidad, una base, un equipo como en este caso con talento, joven... e ir trabajándolo. Esa tiene que ser la base para poder conseguir un ascenso", prosiguió su descripción del presente desde el punto de vista del máximo responsable del vestuario.