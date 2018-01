Raúl Guti, el joven centrocampista canterano del Real Zaragoza, subrayó este jueves la importancia de los disparos a portería desde lejos para ganar opciones de sacar adelante los partidos. El aragonés, autor del tanto del empate el pasado sábado frente al Barcelona B con un potente chut desde casi 20 metros, desveló que el entrenador, Natxo González, solicita a sus jugadores que ejecuten este tipo de remates a media/larga distancia con mayor frecuencia.

"El entrenador siempre lo dice: que deberíamos tirar más a puerta. Tiene toda la razón. Son lances del juego que pueden acabar en gol y, a los hechos me remito, es así. La verdad es que tendríamos que tirar más a puerta, y yo me incluyo", expuso Guti en rueda de prensa, designado este día como portavoz del vestuario.

Raúl Guti, al rememorar la factura de su gol, que es el primero de esta temporada, llevó la consigna del terreno colectivo al suyo particular: "Tuve la oportunidad de pegarle a puerta y no me lo pensé dos veces. Vi la portería y dije 'está va adentro'. Tendría que tirar un poco más a puerta porque tengo condiciones, tengo un buen disparo. El otro día lo hice y tuve la fortuna de marcar el gol del empate", se autoevaluó respecto de esta faceta tan importante en el juego ofensivo del equipo.