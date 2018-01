¿Cuántos goles había marcado el Real Zaragoza desde fuera del área hasta el de Guti al Barça B?

Llamó la atención el pasado sábado el gol de Raúl Guti para el Real Zaragoza, que sirvió al equipo para salvar un punto finalmente. Fue así por su belleza plástica, pues se trató de un golazo desde unos 20 metros de distancia que entró con potencia un palmo por debajo de la escuadra izquierda del portero del Barcelona B. Y también lo fue por la rareza que supone en el actual Zaragoza anotar tantos desde la media o larga distancia con el balón en juego. No ha sido moneda común en la primera vuelta.

Porque, si se exceptúan los dos goles firmados por Zapater a balón parado, en sendas faltas directas a 30 metros (en Oviedo) y algo menos, quizá 20 o 22, en Huesca... ¿cuántos goles había marcado en la primera mitad del torneo el equipo zaragocista desde fuera del área?

La respuesta es dos. Solo dos. Y, además, en un mismo partido. Ocurrió el primer fin de semana de septiembre, aún en verano, todavía con la manga corta y el anochecer tardío, en el campo del Córdoba, en la 3ª jornada de liga. Ambos los anotó Borja Iglesias, sus primeras dianas que no provenían desde el punto de penalti. Fueron dos goles ganadores en la primera de las cinco victorias obtenidas en los 21 primeros encuentros de liga. Como les ha sugerido Natxo González, el entrenador del Real Zaragoza, a todos sus futbolistas aprovechando la preciosa diana de Raúl Guti el último día ante el Barça B, tal y como el propio Guti desveló en su rueda de prensa de este jueves: "El entrenador siempre lo dice: que deberíamos tirar más a puerta. Tiene toda la razón. Son lances del juego que pueden acabar en gol y, a los hechos me remito, es así. La verdad es que tendríamos que tirar más a puerta, y yo me incluyo", dijo el centrocampista canterano en su alocución.