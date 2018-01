Cristian Álvarez, el guardameta titular del Real Zaragoza, fue el portavoz de vestuario este miércoles en la Ciudad Deportiva. El argentino concretó el ideal que impregna el día a día del equipo ante el inicio de la segunda vuelta, hito al que llegan los zaragocistas en el puesto 16º con 24 puntos.

"Nosotros estamos haciendo un replanteamiento de objetivos. Tenemos que ir partido a partido para empezar a ver, en diez partidos, para qué estamos (a qué aspiramos)", comenzó explicando en sudamericano.

"No hay que obsesionarse. No estamos ni mirando hacia abajo ni mirando hacia arriba. Estamos en un momento crucial. Si no empezamos a ganar, nos podemos poner en una situación comprometida. Y esto debemos tenerlo en cuenta", advirtió Cristian Álvarez.