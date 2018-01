Denis Suárez, Munir, Sandro, Adama, Samper... el Barça B que ya se vio en Zaragoza

Visita en pocas horas La Romareda el Barcelona B. El filial del FC Barcelona. Una circunstancia anómala durante décadas para el Real Zaragoza este hecho de jugar partidos de liga contra equipos B, filiales, vinculados. Pero que ya es un hábito desde el último descenso, pues ha sido común ver por el estadio municipal a los chavales promesas, no solo del club culé, sino del Real Madrid, el Athletic de Bilbao o el Sevilla, que repetirá este año en la segunda vuelta. El Barça B es un recién ascendido de Segunda B, pues hace tres campañas se fue al pozo inesperadamente (los azulgranas desean tener siempre a su filial en la categoría de plata) y le costó recuperar su sitio en el paquete de 42 que componen en fútbol profesional español.

Para no volver a patinar, la directiva que preside Bartomeu decidió fichar a golpe de talonario varios fichajes de chicos que, siendo aún jóvenes, aportan veteranía a la camada de promesas juveniles de la entidad de La Masía. Son los casos del exzaragocista Ruiz de Galarreta (también ex del Athletic, Mirandés, Leganés o Numancia), de Lozano (ex del Tenerife), de Jose Arnáiz (ex del Valladolid) o del central Costas (ex del Celta, Mallorca u Oviedo). Ahora, en enero, tienen la previsión de incorporar a Pozo (del Almería, ex del Manchester City) y tal vez a Rivera (del Eibar).

Pero, no es el presente lo que más sorprende cuando se analiza este tipo de enfrentamientos del Real Zaragoza con los filiales. Lo más sugerente es mirar atrás. El pasado. Se trata de la observación retrospectiva de quiénes eran los muchachos del, en este caso, Barcelona B que jugaron en La Romareda en los tiempos pretéritos recientes. Y, de este modo, calibrar la evolución de aquellos cachorros que aspiraban a la cima y ver cuál ha sido su trayectoria hasta hoy.