A vueltas con los problemas y la mejora en defensa del actual Real Zaragoza

Simone Grippo, uno de los defensas del equipo, admitió este jueves que ese mecanismo defensivo está en plena fase de restauración en estas fechas navideñas. "Está claro que, siempre, la defensa es una de las cuestiones principales. Pero defender lo hace todo el equipo. Y tenemos que estar más concentrados y entrar mejor a los partidos. Estos días hemos trabajado mucho esto, precisamente para mejorar en este punto", dijo el suizo.

Y, por supuesto, el zaguero zaragocista hizo alusión al referente más reciente que todo el mundo tiene más cercano en el cerebro: el catastrófico primer tiempo de Zorrilla antes de las vacaciones. "El último día en Valladolid, encajamos 3 goles en 20 minutos. Dos en los primeros 7 minutos. Seguramente necesitamos un poco más de atención en cada uno", rememoró sin remilgos Grippo.

Natxo González está apuntalando el método de contención para ganar en rentabilidad de manera inmediata. Pero, como insiste Grippo, esto no repercute únicamente en los defensas de la plantilla sino que se extiende al trabajo de los once jugadores que, en cada momento, estén sobre el campo. "En el fútbol, siempre, los goles llegan después de errores. Pero yo no pienso que solo sea culpa del sistema defensivo. Es cosa de cada uno. Si tenemos unos pocos menos errores todos, encajaremos menos goles. Yo confío en el equipo y confío mucho en el entrenador para mejorar", concluyó el '6' del Real Zaragoza.