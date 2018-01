Un relevo para Borja Iglesias

Esa rotura en el aductor largo de la pierna derecha de Borja Iglesias le duele a todo el zaragocismo. El ariete gallego no llegó por un pelo al envío de Toquero en Pucela. En ese esfuerzo energético extremo que pudo haber significado el gol del empate a tres (en un partido que se comenzó perdiendo 3-0) se rompió Borja, que no estará disponible para el trascendental careo del próximo sábado ante el filial Barça, en el regreso de la competición liguera. Pierde el Zaragoza a su máximo goleador, además de su más diáfana referencia ofensiva. Nueve goles ha marcado. Determinante en ese esperanzador arranque de temporada, repleto de buenas sensaciones y goles de Borja, su incidencia en el juego y los resultados zaragocistas también lo manifiesta su periodo de esterilidad. Desde el 21 de octubre, cuando anotó dos goles en Sevilla, hasta el 19 de diciembre, cuando firmó dos tantos en Valladolid (3-2), no había cantado ningún gol Borja. Sin sus celebraciones, el Zaragoza ha dejado de sonreír, gesto que se ha trasladado numéricamente a la clasificación.

Vivir (o sobrevivir) sin Borja, he ahí el reto. La situación es absolutamente nueva, no se ha dado en ningún momento de la temporada. Llegados aquí, Natxo González cuanta con Vinícius y Toquero como principales alternativas. El otro futbolista que se desenvuelve como delantero, el chaval Raí, continúa recuperándose con el eficaz Andrés Ubieto, después de haber sido intervenido de apendicitis unos días antes de la Navidad. Desde luego, igual que Borja, Raí no estará para el próximo sábado. El asunto, dicho queda, se lo tendrán que ventilar Vinícius Araújo y Gaizka Toquero.

El brasileño ha venido acompañando últimamente a Borja en el ataque aragonés. Vinícius Araújo, llegado en propiedad desde el Valencia, ha tenido una participación creciente para Natxo González, sobre todo después de la goleada de Almería (3-0). El técnico vasco cambió el esquema y pasó a jugar con dos delanteros desde ese encuentro, formando pareja con Borja. Hasta el momento, Vinícius no ha tenido suerte con el gol y no ha conseguido inaugurar su casillero goleador. Ha dejado detalles buenos y otros menos. Desde luego, el encuentro del sábado constituye todo un reto para él.