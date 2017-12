Dos partidos de sanción a Verdasca y uno a Cristian Álvarez

El Comité de Competición ha sancionado este jueves con dos partidos de sanción a Diogo Verdasca y uno a Cristian Álvarez. De este modo, el central portugués se perderá los dos partidos que restan de año (Albacete y Valladolid), mientras que el guardameta no podrá jugar este sábado frente a los manchegos.

Competición no ha atendido a las alegaciones formuladas por el Zaragoza y ha mantenido el castigo previsto. En el caso de Verdasca, explica que "la expresión 'eres muy malo' puede considerarse como de menosprecio o desconsideración, tipificada en el artículo 117 del Código Disciplinario de la RFEF, al no constituir ofensa, insulto ni expresión humillante". La sanción, entre dos y tres partidos para este tipo de comportamientos, va a ser de dos jornadas.

En lo que respecta a Cristian Álvarez, Competición explica que "del visionado de las imágenes se deduce con claridad que lo transcrito en el acta es compatible con lo ocurrido, correspondiendo a la valoración técnica del árbitro si la interrupción del juego provocada por el jugador expulsado, al tocar el balón con la mano (aspecto que no se considera probado) fue o no intencionada, y si malogró o no una ocasión manifiesta de gol".