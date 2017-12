Natxo González: "No hablo del árbitro, no voy a darle el gustazo de que se ría otra vez de mí"

No elevó la voz. No suele perder los papeles Natxo González que, sin embargo, dejó los titulares más gruesos en sus seis meses de entrenador del Real Zaragoza. "No es fácil hablar del partido ni del arbitraje. Mikel -en referencia a Miguel Gay, director de Comunicación del Real Zaragoza- me ha metido en la bañera con unos hielos", se arrancó Natxo, nada más llegar a la sala de prensa de La Romareda. Inmediatamente después, continuó hablando. "No voy a darle el gustazo de que se ría otra vez de mí", sentenció el técnico con una media sonrisa repleta de resignación.

Después de este amargo inicio de comparecencia, el primer entrenador del Real Zaragoza intentó explicar la derrota, agradeciendo además el enorme esfuerzo desarrollado por sus futbolistas. "El partido se puso muy cuesta arriba. A mis jugadores no les puedo pedir más. Cuando teníamos todo en contra, hemos estado ahí. Hemos tenido corazón, alma... Estoy orgulloso de ellos", insistió Natxo González.

El ejercicio metafórico de la bañera fue repetido a lo largo de la rueda de prensa , aunque el inquilino del recipiente no fuera siempre el entrenador. Eso sí, el agua seguía estando fría... "A muchos habría que meter en la bañera, incluso a algún jugador", indicó tras ser preguntado por las expulsiones. "No sé si han sido justas o no. Cada uno marca su camino -en relación a la actitud de los jugadores-. Si han sido justas las expulsiones, tendrán que dar explicaciones los jugadores", denunció con energía el técnico del Real Zaragoza.