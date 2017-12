Lalo y Natxo, media hora de puesta en común

Las derrotas del Real Zaragoza, desde la fatal noche de Huesca el 6 de noviembre, no se digieren con la misma naturalidad que hasta entonces. Ni por cantidad ni por calidad de las mismas. Son ya muchas las acumuladas a estas alturas de liga y, además, el formato de las ocurridas en El Alcoraz, después en Almería y, en las últimas horas, en La Romareda ante el Cádiz, requiere tratamiento intensivo en el interior del club. Es notorio que el equipo hace muchos días que no funciona como se previó y se soñó en agosto y, como la clasificación va ya tomando forma y el Real Zaragoza no reconduce su zozobrante navegar en la liga, cada patinazo sonoro provoca una onda expansiva que se siente en cada milímetro cuadrado de la entidad.