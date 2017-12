La prueba del Cádiz

Dictan los clásicos del fútbol que después de haber ganado el Real Zaragoza en el estadio de El Molinón a su titular, el Sporting de Gijón, aquí y ahora debería soplar el aire del optimismo, la confianza de quien de alguna manera se sabe capaz de ganar incluso en los momentos más exigentes. Pero de aquellos dictados más o menos comunes y generalmente aceptados ya no se fía nadie. El zaragocismo anda escarmentado, porque este equipo anunció unas cosas a principios de temporada y todavía no ha cumplido con esas promesas y porque la Segunda ha dado unas cuantas lecciones en carne propia, a fuerza de estar atrapado en este territorio prosaico.

Qué pueda pasar esta noche en el encuentro contra el Cádiz supone adentrarse en el terreno de los acertijos, en un espacio resbaladizo y en absoluto firme. No sólo se trata de que el fútbol resulta a veces caprichoso y en otras insondable, sino de que el Real Zaragoza, seguramente, aún vive en los empeños de encontrarse a sí mismo. Partió –es verdad– con un ideario y unos criterios definidos; pero no los ha podido consolidar.

Si los equipos de Natxo González se caracterizaban por no encajar goles, éste no es el caso. Si Natxo sabía rentabilizar los tantos anotados, tampoco eso sucede ahora. En el gobierno del Real Zaragoza, el entrenador vitoriano está ante una nueva experiencia, en la que pudo adivinar terrenos de gloria y en la que también ha visto las orejas al lobo. Metidos en el mes de diciembre, el conjunto aragonés parece que quiere consolidar un arquetipo futbolístico por el método de la repetición de una misma alineación. Quizá sea la fórmula, el camino. No se prevén, por tanto, variaciones en este sentido.