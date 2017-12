Adiós al maldito 2017 en La Romareda... con un triunfo, por favor

La fiel afición del Real Zaragoza acudirá en la fría noche de este sábado, 9 de diciembre, por última vez a las gradas de La Romareda en el año natural de 2017, que ya toca a su fin. El calendario liguero ha querido que los dos últimos choques, los previos a la Navidad y al parón vacacional de esos días, se disputen fuera de casa, en Albacete (día 16) y en Valladolid (martes, día 19). Por eso, una vez concluya este Real Zaragoza-Cádiz inmerso en pleno puente de la Constitución y la Inmaculada, el fútbol se parará en seco en el estadio municipal -bien le vendrá a su maltrecho césped- y no retornará hasta después de Reyes, cuando acabará la primera vuelta del torneo con un afilado Real Zaragoza-Barcelona B en lo que será el regreso de la liga tras dos semanas de asueto.

Con este Real Zaragoza-Cádiz, de máxima dificultad por el excelente estado de forma que porta en sus credenciales el rival andaluz, el zaragocismo despide 2017 en el estadio municipal, un hecho que no es cualquier cosa. No se trata de un momento rutinario, como tantos y tantos años atrás ha habido. No es algo a incluir en lo cotidianamente normal. Porque con el adiós en La Romareda a 2017 el aficionado blanquillo clausura el peor año de la historia del club en cuanto a resultados globales de enero a diciembre. Un suplicio en términos generales.

Los números son crueles. Entre el segundo tramo de la anterior temporada 2016-17 (que acogió los partidos de enero a junio) y el primer trecho de la actual campaña 2017-18 (que va desde agosto hasta ahora, diciembre), el Real Zaragoza ha dirimido 20 partidos como local. Y solo fue capaz de ganar 4. Los otros 16 duelos acabaron en patinazos, a base de 9 empates y 7 derrotas. Puede asegurarse, con vehemencia y enfado, que 2017 ha sido un calvario para los asistentes a sus butacas en La Romareda. Un abono al sofocón. Al disgusto. A la acritud de paladar. Al sufrimiento.