Accidentada derrota del Real Zaragoza ante el Cádiz que impide el repunte

No pudo el Real Zaragoza enlazar dos victorias tras la lograda en Gijón días antes. El Cádiz se llevó los tres puntos de La Romareda en uno de los partidos más accidentados de los últimos tiempos en el estadio municipal, en el que los de Natxo González jugaron con nueve hombres casi media hora y, en inferioridad, desde el minuto 27. Pese a este lastre, al final letal para los blanquillos, la enfadada afición aragonesa (sobre todo con el árbitro), la hinchada reconoció el gran esfuerzo llevado a cabo por el equipo en esas circunstancias tan contrarias.

El partido empezó torcido y torcido se embocó hasta el final. Lleno de incidencias ajenas al fútbol en sí. De brusquedades, de decisiones arbitrales erróneas repartidas hacia los dos bandos, para que nadie tenga nada que reprochar por ese flanco. Plasticidad, juego de cierta sustancia, no hubo apenas. La primera parte fue un canto coral al aburrimiento, al enfado permanente en las gradas, a la bronca. Y para el Real Zaragoza, en ese jaleo fuera de lo normal, lo mejor fue llegar al intermedio con el 0-0 inicial.

Por orden de prevalencia, la acción fundamental fue la expulsión de Verdasca antes de la media hora. El portugués se fue de la boca y le dijo al árbitro, el santanderino Cordero Vega, “eres muy malo” tras enseñarle una amarilla por protestar una falta clara anterior sobre Febas que no señaló. Craso error que alteró los planes de Natxo. No obstante, la cosa había empezado rara en el ámbito disciplinario, pues el mismo juez le perdonó la roja a Papunashvili en los 5 primeros minutos del duelo. Primero, a los 30 segundos, tras una entrada brutal a la rodilla del exzaragocista José Mari, que acabaría sustituido más tarde al no poder aguantar el dolor. Cordero no mostró ni la amarilla al georgiano que, poco después, sacudió el tobillo de Garrido y, ahí sí, fue amonestado. Pudieron ser dos acciones accidentales, pero en cualquier caso punibles y castigadas con benevolencia por el árbitro de turno.