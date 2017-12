Zalaya recibe cariño de Natxo González

Álex Zalaya, joven central del Real Zaragoza de 19 años, fue el protagonista de la imagen de la mañana este martes en la Ciudad Deportiva. En el momento de comenzar el entrenamiento del primer equipo, el entrenador, Natxo González, llamó aparte a Zalaya para mantener una charla a solas con él, hecho que tuvo lugar durante 5 minutos mientras el resto de la plantilla corría para calentar alrededor del campo. Un gesto de acercamiento del técnico vasco que, desde la pretemporada, no había visto públicamente con el futbolista aragonés.

Zalaya, que fue ascendido a la primera plantilla en verano en un quinteto en el que también estaban Raí Nascimento, Pombo, Lasure y Delmás, no ha disputado un solo minuto en liga (siempre se quedó fuera de las convocatorias) y, en la Copa, solo participó en la recta final del último duelo en Mestalla, unos minutos escasos e intrascendentes en la cita de la semana pasada en Valencia. El defensor, internacional con España en todas las categorías base, no ha entrado en ningún momento en los planes de Natxo, por lo que fue instando hace mes y medio a retroceder su camino para volver a ser alineado por César Láinez en el filial, el RZD Aragón, cuya temporada en Segunda B está transcurriendo por una línea histórica por negativa (no ha ganado aún un partido en 17 jornadas y es colista, hundido en la clasificación). Una anómala trayectoria particular que también se aplicó poco después al delantero Raí.

A punto de concluir 2017, no está claro cuál va a ser el rumbo que tome la trayectoria de Zalaya a corto plazo. De momento, a 5 de diciembre, Natxo habló con el jugador vis a vis y dejó una fotografía inédita hasta ahora.