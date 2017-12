Verdasca: "Tengo que mejorar en muchos aspectos, soy joven"

Diogo Verdasca, el joven central portugués del Real Zaragoza, fue el primer portavoz del vestuario este martes en la reanudación de los entrenamientos del equipo tras el triunfo en El Molinón frente al Sporting por 0-1. Y, entre las cuestiones más sustanciales que dejó su breve comparecencia (en castellano, cada vez más fluido), el ex de la cantera del Oporto admitió con sinceridad que su rendimiento requiere de mucha progresión y pulimento en el presente y de cara al futuro más inmediato. "Tengo que mejorar en muchos aspectos. Soy joven y tengo que mejorar un poco en todo, para ser mejor cada día. Yo me estoy viendo bien. Creo que es importante la confianza que tienen en mí", admitió y agradeció el luso.

Respecto del partido del domingo en Asturias, Verdasca aún guarda el susto en el cuerpo. Una acción evitable, que se convirtió en temeraria, en un salto con un rival en el área, acabó convirtiéndose en un penalti contra el Real Zaragoza en el minuto 86 que estuvo a punto de abortar el triunfo aragonés, que era vital para evitar un proceso de crisis en la clasificación que venía creciendo desde hacía varias semanas. Y el portugués vino a reconocer que, en efecto, el árbitro (el cántabro López Toca) estaba en su derecho de considerar pena máxima su contacto con el codo en la zona del cuello del adversario rojiblanco. "Es una jugada en la que el árbitro puede pitar penalti... sí o no. Si esa falta es fuera del área, también a veces las pitan y a veces no. Es muy difícil de contestar la pregunta sobre si el penalti o no", respondió con la sonrisa cómplice pintada en su cara.

Por supuesto, a continuación elogió a su compañero Cristian Álvarez, el portero blanquillo, que con su parada a Michael Santos en el lanzamiento de ese penalti disolvió por completo cualquier responsabilidad de Verdasca ante la hipotética circunstancia de que el triunfo se hubiera arruinado a escasos minutos para el final del duelo. "Cristian me hizo un favor a mí parando el penalti... y se lo hizo a todos. Ganar era lo más importante en Gijón", subrayó Verdasca.