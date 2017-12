Cristian, rumbo a la renovación

El peso específico de Cristian Álvarez en el Real Zaragoza se reflejó con exactitud en Gijón con su sobresaliente incidencia en el resultado: el portero fue el principio y el final de una victoria en la que el penalti parado a Michael Santos coronó una actuación ya de por sí soberbia. Cristian y sus manoplas ya habían cimentado el triunfo con tres acciones portentosas. El Zaragoza, a la vista está, tiene un portero sólido y regular, con influencia en los resultados en sentido positivo. En julio, Cristian firmó para una temporada, pero el Zaragoza se garantizó su futuro: renovará dos campañas más en cuanto juegue otros diez partidos oficiales.

Su contrato incluyó una cláusula para prorrogar su vinculación de forma automática en el momento en que juegue 25 partidos en competiciones oficiales. De momento, ha disputado 15, repartidos en 13 jornadas de liga y dos choques de Copa del Rey. De no intervenir ningún contratiempo y considerando que está asentado en la posición como indudable portero titular, Cristian renovará hasta el 30 de junio de 2020 en el mes de febrero, si juega diez partidos más, fecha coincidente con la jornada 27, contra el Nástic de Tarragona.

De momento, su trayectoria en el Zaragoza es intachable. Los números le respaldan como individualidad: es el segundo portero de la categoría que más paradas realiza por 90 minutos (ratio promedio que no considera los datos absolutos, pues Cristian no jugó las primeras cuatro jornadas). Cristian efectúa un promedio de 3,69 paradas en 90 minutos. Solo mejorado por Ortolá (3,9/Barcelona B) y aventajando a Diego Mariño (3,59/Sporting), Edgar Badía (3,45/Reus) y Kieszek (3,45/Córdoba). Este ranquin descubre dos cuestiones. Por un lado, que el portero del Real Zaragoza está sobreexpuesto al remate del equipo rival, fruto de su inconsistencia defensiva. No en vano, Cristian Álvarez es el tercer portero de Segunda al que más remates en 90 minutos le realizan: 4,87. Únicamente a Kieszek (5,29/Córdoba) y a Ortolá (4,94/ Barcelona B) les disparan más. Pero por otro, esta elevada actividad de Cristian está neutralizada por su efectividad debajo de los palos: le rematan mucho, pero también salva muchas.