Un quiebro al peligro

En la receta de las victorias siempre se suelen encontrar propiedades terapéuticas. Sea cual sea el envase, el prospecto del triunfo en todo caso reúne valores rehabilitadores. Los puntos en sí mismos los representan con su inmediata traslación numérica a la tabla clasificatoria. Durante un buen número de minutos, antes y después del gol, costaba hallar ayer bondades en un Zaragoza superado por el fútbol y las oportunidades del rival. Delmás demostró una vez más que goles no se merecen; los goles se meten, y si no se meten, evidentemente no son goles. Un gol, su primer tanto con el Real Zaragoza, le dio el triunfo al equipo del león rampante en El Molinón.