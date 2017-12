Natxo González: "Detrás de este triunfo hay mucho trabajo"

"Hay actitud y eso es fundamental. Se cree en lo que se hace, en el camino. Hace dos semanas hicimos un análisis. Cuando un equipo cree, pasan cosas como ésta", señaló Natxo, para luego subrayar la actuación del guardameta Cristian Álvarez. "Durante una temporada, la portería es fundamental. Cristian nos ha dado puntos", insistió.

Después de eludir cualquier pregunta acerca del rival, el responsable del Real Zaragoza explicó las mejoras que observó en su equipo. "Hemos metido gol a balón parado. Es importante meter y que no te metan. Defensivamente, ya me gustó el equipo en la Copa. Sentía que estábamos mejorando, con personalidad para tener el balón en un campo como El Molinón. Vamos creciendo, vamos dando respuestas. Así se crece, de forma colectiva", señaló Natxo.

Pese a las fases de dominio del Sporting, Natxo creyó en la victoria. "Veía en las caras que no se podía escapar. Detrás de este triunfo hay mucho trabajo. Ahora viajamos tranquilos y afrontamos la semana para trabajar", dijo. El técnico también manifestó sus sensaciones en torno al penalti. "Es un salto. Más no veo. me pareció riguroso. Le he dicho a Papu que lo iba a parar. Éramos merecedores de esta victoria", concluyó.

Julián Javier Delmás fue el autor del gol zaragocista. "Estoy muy contento a nivel individual y colectivo. Eran tres puntos muy importantes. No lo he pensado mucho, cuando me ha llegado la pelota le he pegado. Estos puntos nos van a dar confianza", afirmó, para luego subrayar el nivel del rival. "El Sporting es un gran equipo. Hemos sabido sufrir. Ellos han acumulado muchos hombre arriba. La victoria es importantísima. En cuanto al penalti, tenía claro que Cristian lo iba a parar. Hoy –por ayer– era el día. he hecho muchas paradas importantes. Ahora iremos a por el Cádiz", advirtió Delmás.

Cristian Álvarez estuvo soberbio bajo los palos. "Hubo dos paradas. Tuve que reaccionar. el trabajo semanal dio resultado. Cuando el momento es dulce, hay que disfrutarlo. Veníamos de un mes difícil. Era un partido clave", enfatizó el arquero.