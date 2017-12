" Queremos que el equipo vuelva a lo que quiere ser. Gijón va a ser muy importante en esta mejora. El primer paso ya lo dimos no encajando con el Reus y llegando con claridad a la portería rival ", señaló Natxo González nada más regresar de Valencia e inmediatamente antes del entrenamiento de la tarde del viernes, el último antes del desplazamiento a Gijón, donde el Real Zaragoza jugará el domingo ante el Sporting.

El técnico ponderó el careo copero ante el Valencia (4-1). "Lo de ayer era un premio ganado para disfrutar una eliminatoria ante uno de los mejores equipos de Europa, como en estos momentos es el Valencia, un equipo que le está disputando la liga al Barça. Mi valoración de los 180 minutos con el Valencia es satisfactoria. En la eliminatoria ha habido detalles, y en esos detalles el Valencia ha sido mucho mejor porque tiene muy buenos jugadores. En el Zaragoza hubo noticias positivas. Hicimos debutar a un juvenil que lo hizo muy bien como lateral derecho, y Lasure lo hizo fantásticamente bien en el otro lateral", apuntó.

Tras la racha de resultados no satisfactorios que acumula el Real Zaragoza, Natxo González aquilató la trascendencia del encuentro a disputar en El Molinón. "Al partido de Gijón le doy la importancia justa y necesaria. Nos hemos reunido en el vestuarios, nos miramos a los ojos por la pérdida de identidad. El primer paso ya lo dimos con el Reus: tiramos 27 veces", reiteró el responsable técnico.

El conjunto asturiano también llega a la cita en una situación de necesidad, y con cinco bajas en sus filas. "Puede ser una variable (las cinco bajas). Ellos también tienen presión. Se trata de un conjunto recién descendido, de los más poderosos de Segunda. Para ellos también es fundamental el partido. En sus dos últimos partidos en casa, solo han hecho un punto. Es un partido grande entre dos buenos equipos", advirtió.

Quizá la zona en la que se observó una mayor vulnerabilidad en el duelo copero fue en el sector central de la defensa, donde Simone Grippo y Jesús Valentín fueron superados con claridad por los atacantes del Valencia. "Hay situaciones de las que no estoy satisfecho. Tenemos cuatro jugadores (defensas centrales) más Zalaya para no dudar de ellos. Potencial hay, y eso es lo más importante", indicó antes de echar un capote a los zagueros. "Toda la responsabilidad no la pueden asumir los centrales", precisó.

La estructura táctica del último encuentro liguero, en que el Zaragoza compareció con dos puntas, podría repetirse en El Molinón. "Es una opción para Gijón. Queremos llegar más y ser más verticales. Hay opciones de que puedan continuar los dos delanteros", concluyó Natxo González.