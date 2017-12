Diciembre sin comodines

Ya es diciembre. Ya cuenta hacia atrás el reloj del año natural, 2017, que viene a marcar con su conclusión el ecuador de la liga. Y el Real Zaragoza ha gastado todos los comodines que llevaba de mano en el primer trimestre del curso futbolístico. Gijón, Cádiz, Albacete y Valladolid son sus compañeros de partida en este mes crucial para el diseño del segundo tramo de la campaña en vigor. Los de Natxo se juegan 12 puntos que van a enfocar con alta fidelidad hacia dónde irá lo que reste de proyecto. El equipo aragonés cerró en Valencia en la medianoche del jueves su paso por la Copa del Rey con la nada sorprendente goleada recibida en Valencia (4-1) ante un rival fuera de su alcance a todas luces. Ahora los cinco sentidos van hacia la liga. Y ahí, asomados al precipicio de los puestos del descenso a Segunda B (quedan a solo 3 puntos, un partido, de distancia), los zaragocistas afrontan a pecho descubierto sus compromisos sucesivos.

Gijón, este domingo a las 20.30, es la primera intentona para abandonar la mala dinámica que vive el vestuario blanquillo desde hace mes y medio en términos globales. No solo faltan puntos. También se han extraviado las sensaciones aquellas con las que se sustentó mecánicamente el titubeante inicio de temporada. A Natxo González el equipo se le está estropeando. Individualidades esperadas se han ido de onda peligrosamente. Otras, simplemente no han engranado nunca con los mínimos que se les suponían. Desde el prisma colectivo, el equipo no funciona bien en defensa y tiene serias dificultades en ataque (palabras públicas del propio técnico tras la debacle de Almería, reiteradas en Valencia hace un rato haciendo referencia a otros futbolistas de su plantilla, cada vez más reducida en piezas solventes).

La tendencia en la clasificación y la rentabilidad del bloque es, números en la mano, descendente desde mitad de octubre. Se esperan los goles de Borja Iglesias (inédito en La Romareda, sorprendentemente, en tantos derivados de jugada combinada), también los de Toquero, que se apagó ante las porterías el 8 de octubre para no volver, de momento. Buff ha descarrilado de forma alarmante y no emite síntomas que lo acerquen al prometedor mediapunta que pareció ser hasta el día de Lugo, cuando marcó su único tanto zaragocista (era septiembre). Vinícius juega poco y no ve puerta. A Papunashvili, internacional georgiano que se confiaba que fuese enraizando en el equipo tras un descontado periodo de aclimatación, todavía no se le ha hallado un hueco concreto por parte de Natxo en sus planes poliédricos.