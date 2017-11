Natxo reserva para Gijón a sus futbolistas principales

Natxo González tiene claro que el partido relevante de la semana es el domingo en Gijón y ha decidido reservar a sus futbolistas principales para entonces. El técnico no ha incluido en la convocatoria para el enfrentamiento de Copa del Rey contra el Valencia a varios de sus titulares habituales. No viajan así esta tarde a la capital del Turia ni Borja Iglesias, ni Zapater, ni Febas ni Toquero. Tampoco han entrado en la citación Verdasca ni Benito -con un nuevo golpe en el tobillo que aconseja no forzar su regreso- ni el lesionado Mikel González.