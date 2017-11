"Recuperamos algo de identidad"

En la rueda de prensa posterior al partido, tomando el testigo de sus discípulo López Garai en el Reus –quien elogió su capacidad y subrayó su convencimiento de que Natxo triunfará en La Romareda–, el entrenador del Zaragoza destacó la importancia de recuperar parte de la identidad del juego. "Está el resultado, que no es bueno, pero hoy –por ayer– era un día para recuperar un poco nuestra identidad. Eso lo hemos encontrado, aunque no lo hemos transformado en victoria".

Natxo explicó algunas de las novedades de la alineación, la más llamativa la de Vinicius, una opción que ya apuntó el pasado viernes el técnico. "En la previa, dijimos que buscábamos soluciones para ser más verticales y tener más llegadas. Ha salido bien a falta de lo más importante, que es el gol", analizó el entrenador del Real Zaragoza al término del encuentro.

No obstante, Natxo González reconoció que su equipo no había "materializado en goles" todo lo que había generado. En este sentido, añadió el técnico vitoriano: "Hemos tirado ocho o nueve veces entre los tres palos y no hemos sido eficaces en el área contraria". Además, recalcó, una vez más que "personalmente, la intención era recuperar ese juego y por momentos lo hemos conseguido".

Problemas físicos de Mikel

Por otro lado, Mikel González debió ser sustituido en el tramo final de la primera mitad al sentir molestias musculares. Natxo González debió gastar así un cambio antes del descanso y dio entrada en lugar del central vasco al suizo Simone Grippo, quien volvió a la suplencia y perdió el puesto con Diogo Verdasca.

A Mikel González se le explorará en las próximas horas y se le practicarán pruebas médicas si es necesario para evaluar si sufre alguna lesión de relevancia que le pueda impedir participar en los próximos partidos del equipo dirigido por Natxo González.

Por su parte, Raúl Guti fue el futbolista descartado por el entrenador de los 19 hombres convocados por la mañana y vio el partido en el palco.