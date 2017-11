Un partido de terapia

El equipo aragonés atraviesa una deriva que afecta mucho más a la línea de su fútbol que a sus resultados, algo depresivos si se analizan de un modo apropiado (seis puntos de 18 posibles es un rendimiento preocupante), pero alejados de cualquier gravedad o irreversibilidad. La igualada, democrática e imprevisible Segunda División siempre concede oportunidades hasta bien adentrada la temporada.

Donde a Natxo González se le ha agrietado la credibilidad no está tanto en esos resultados o en la clasificación –donde los márgenes son mínimos aún– sino en el palidecido fútbol de su colectivo. Su juego, su identidad, su poso, sus valores y su capacidad competitiva se han deteriorado. Recuperar y devolverle al equipo esos rasgos se antoja esencial en un partido contra un Reus, su exequipo, puntual visitante en La Romareda, con las hechuras y las ideas que el propio Natxo abrillantó durante su etapa allí y que le catapultaron al Real Zaragoza el pasado verano.

Si a Natxo se le exigen reacciones, principalmente, es porque su equipo ya ha exhibido versiones prometedoras de fútbol en tramos previos. Y ese es el principal aval en su poder para encontrar de nuevo la senda adecuada en medio del actual bosque de incertidumbre y nerviosismo: el Zaragoza puede jugar mejor porque así lo ha demostrado.

El técnico hará cambios en el once como casi siempre hace, un vaivén de variaciones nominales y posicionales que, en cierto modo, no terminan de ayudar a estabilizar al equipo en determinados sectores clave, como el centro del campo. Por allí amaga el regreso de Eguaras. Quizá Buff pueda reaparecer. O el mismo Papunashvili. En todo caso, no se esperan grandes agitaciones, ni sistemas tácticos inéditos. No habrá revolución alguna.

Las vías de mejora son claras: el Real Zaragoza debe recuperar las áreas. La suya para corregir sus desarreglos defensivos: ha encajado ocho goles en los últimos tres partidos. Y también la rival: el Zaragoza es un equipo con buenos índices de efectividad, pero le cuesta un mundo generar ocasiones.

El Reus llega a La Romareda con 20 puntos, pero en una situación cómoda y serena (con solo dos puntos más que los de Natxo). Conserva el estilo del pasado curso: marca poco, pero encaja mucho menos. Eso siempre es garantía de carácter competitivo. Es de esos rivales que producen dolor de muelas. López Garai, aprendiz de Natxo, pierde a hombres importantes como Fran Carbia, Máyor, Juan Domínguez o Querol, aquel verdugo de Palamós. Puede debutar el recién fichado Yoga y recupera a Guzzo.

La historia pone a Natxo González delante de su pasado, pero también delante de su futuro. Ambas realidades solo se escribieron y se escribirán con la misma tinta: las victorias.