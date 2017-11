Natxo: "Aquí todo es negro o todo es blanco, el gris no existe"

Natxo González evaluó este viernes las cuestiones clave del enfrentamiento del Real Zaragoza contra el Reus, su ex equipo, en una cita en la que el conjunto aragonés precisa una victoria con la que contener el nerviosismo y la incertidumbre propiciados por las malas sensaciones de su fútbol. “Estamos preparando bien el partido. Todo el ruido que pueda haber fuera estamos tratando de que no nos distraiga. Aquí todo es negro o todo es blanco, el gris no existe. Lo importante es que nosotros no lo veamos así. Hay que entender que también existe el gris y hay veces que en una balanza tienes que poner lo malo pero lo bueno también. A día de hoy estoy muy contento con esta semana. Sabemos el diagnóstico y las soluciones que debemos poner”, apuntó el entrenador del Real Zaragoza.

Para la cita, Natxo González contempla varias opciones de cambio en la alineación, con la intención de devolverle al equipo su mejor versión de juego. Benito es uno de los hombres que puede volver al once tras recuperar su última lesión de tobillo. “No está para 90 minutos pero ya tiene el alta médica". También Vinicius puede tener su momento: “Puede ser que juegue con Borja”.

Natxo analizó los problemas defensivos del equipo: "Los números están ahí y tenemos que asumirlos. Cuando acabamos el encuentro de Almería mi objetivo era llegar al del Reus habiendo analizado las razones por las que habíamos perdido nuestra identidad. Eso engloba todo. Sacar conclusiones y hacer reflexiones para poner soluciones. A día de hoy estoy muy contento. Sabemos el diagnóstico y las soluciones que debemos poner"”, apuntó. El técnico analizó los errores en los goles encajados en Almería, dos de ellos, con una dinámica casi idéntica; con disparos cómodos de los rivales desde la frontal del área tras acciones o rechaces del balón parado. "Cada uno tiene una función dentro del campo. En el primer gol había que haber tenido un poco de oposición en el tiro pero no me preocupa. Objetivamente, estamos defendiendo bien el centro del área que es lo más peligroso. Nos están tirando más desde fuera. Prefiero eso. El gol de Fran es más acierto de él, no es un error nuestro. El segundo es parecido. Hay cierta falta de responsabilidad en cubrir esa zona de área, que ya está estipulada antes de comenzar el partido. Son situaciones concretas de concentración. Son detalles que te penalizan. Estamos defendiendo bien el centro del área que es lo más peligroso. Nos están tirando más desde fuera. Prefiero eso", recalcó.

Una fórmula que sí le funcionó en Reus, su próximo rival. "No es un partido especial. He perdido mucho tiempo en ver al rival pero ese sentimiento es cero. Ahora mismo la semana es como otra cualquiera. Obviamente allí tengo muchos amigos y me dará alegría verlos. Les daré un abrazo porque he pasado momentos muy buenos allí, pero nada más especial que eso. Me gusta la autoconfianza colectiva que tiene el Reus en los partidos. Es un equipo muy seguro y sólido”, indicó, deteniéndose en las diferencias entre el actual conjunto tarraconenses y aquel que él dirigió: “Hay muchos jugadores que continúan. El portero, la defensa, las bandas. Han cambiado la zona de creación. Siguen siendo un equipo que encaja poco. Me gusta la autoconfianza colectiva que tienen en los partidos. Es un equipo muy seguro y sólido”, zanjó, lanzando un último mensaje de confianza en su actual vestuario: “Sin ninguna duda que con esta plantilla se puede estar bien clasificados. Ya respondí en Almería a una pregunta que me hicieron (dijo que la temporada acabaría “fantásticamente”). No tengo más que decir. Ya dije que este proyecto sé como va a acabar y eso es fantástico".