"Natxo González no se ha puesto en duda", reiteró Lalo Arantegui antes del entrenamiento matutino del Real Zaragoza. El director deportivo aclaró dudas, si las hubiere o si los últimos resultados las sugirieran. "Éste es un proyecto a medio plazo. Estamos en crecimiento. Cuando llegue el verano y continúen 15 jugadores y no los cinco que han seguido este año, será otra cosa", aclaró, ampliando el campo visual y temporal.

Arantegui contextualizó sus palabras,, que no la vinculó a los últimos resultados. "Llevamos un tercio de temporada. Es un buen momento para explicar la situación del equipo y responder a las dudas que hayan podido surgir desde el verano", señaló en referencia a su última comparecencia. "Es cierto que nos gustaría estar entre los seis primeros. Todo queremos ganar, pero el proyecto es a medio plazo", insistió. "Tenemos que ser realistas, ir paso a paso. Ser humildes en todo. No somos más que nadie. El día que no compitamos, no seremos nada", detalló.

No obstante, el director deportivo, incidió en la necesidad de mejorar. "Vamos a intentar no repetir los partidos de Huesca y Almería. En Huesca nos ganó en Huesca, pero el partido de Almería es indefendible. Tenemos que aprender y que no se repita.