Zapater: "El Zaragoza es el motor de mi vida"

Confirmada su renovación hasta el 30 de junio de 2023, Alberto Zapater se ejercitó este sábado por la mañana en la Ciudad Deportiva, acompañado de sus compañeros, concentrado en el trabajo y digiriendo el tropiezo del viernes contra la Cultural Leonesa. Está previsto que el club y el futbolista escenifiquen en los próximos días el acto de la firma de la prolongación de contrato para cinco temporadas, probablemente en La Romareda, junto al presidente Lapetra y otros cargos directivos de la entidad. Zapater también ofrecerá una rueda de prensa para dirigirse al aficionado y valorar las cuestiones principales de la renovación, para cinco temporadas, hasta que el centrocampista tenga 38 años.

El club, a través de su página web, publicó este sábado, poco después del anuncio del acuerdo, las primeras impresiones del jugador. Zapater agradeció la postura del Zaragoza, quien de la mano de su director deportivo, Lalo Arantegui, le propuso seguir ‘sine die’, hasta que el futbolista decida. “Retirarme en el Real Zaragoza es un sueño que quiero cumplir", apuntó Zapater. "No sé cuándo llegará ese día de acabar, pero que te digan ‘cuando tú quieras’, significa mucho, porque hay una confianza mutua, y el sentimiento es recíproco -añade el capitán-. Mi renovación significa todo para mí, porque el Real Zaragoza es el club de mi vida”, resaltó.

El jugador de Ejea de los Caballeros se mostró feliz por poder seguir defiendo el escudo del león durante lo que resta de temporada y, al menos, cinco más. “Llevo aquí desde los once años y he pasado por todo en el club. Me ha formado como jugador y como persona, he sido recogepelotas, he sido socio con mi padre y con mi hermano, he pasado por todas las categorías inferiores. Para mí es el motor de mi vida, mi familia y el Real Zaragoza", explicó. "La situación del club pasa por volver algún día a Primera División, es algo que tengo entre ceja y ceja y quiero poner mi granito de arena para que eso pase”, aseveró el capitán.