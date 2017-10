Jornada 12ª: objetivo, evitar el primer corte

El Real Zaragoza abre la 12ª jornada este viernes en La Romareda frente a la histórica Cultural Leonesa, de vuelta al fútbol profesional cuatro décadas después de su anterior paso. Los aragoneses parten en el puesto 11º en la clasificación, con 14 puntos (los mismos que los leoneses) y su pretendida victoria, que sería la 4ª de la temporada, no les da más opciones de mejora real que alcanzar la 9ª plaza en el mejor de los casos. Es la consecuencia del paso lento en la suma de puntos que llevan los de Natxo González en el primer tramo de la liga. Pero ese ansiado triunfo, necesario e imprescindible, permitiría a los zaragocistas no perder comba con el paso más rápido del amplio grupo de equipos cabeceros que caminan por delante a estas alturas.

Siguiendo el símil ciclista que utilizó Natxo hace unos días, cuando octubre se acaba y noviembre asoma, vienen los primeros abanicos, sensibles para quien no esté bien posicionado, en la tabla clasificatoria. Hasta ahora, el Real Zaragoza ha vivido con cierta calma el devenir del torneo en su primer cuarto. La liga de este año no viene rápida, no tiene galgos que se hayan escapado de forma evidente. Al contrario, quien más y quien menos está dejándose puntos tontos en días espesos.

Y por ello, los zaragocistas ven con esperanza que la primera posición, que comparten Osasuna y Lugo con 20 puntos, queda a una distancia de solo 6. Eso es un trecho breve, dos partidos de cadencia, nada preocupante a la espera de una reacción positiva que debe llegar dentro de la evolución del equipo blanquillo.