El Real Zaragoza se vuelve a atascar en el empate frente a la Cultural Leonesa

Otro empate. Otro tropiezo en La Romareda. El Real Zaragoza no supo ganar a la Cultural Leonesa y se atascó en el 0-0 inicial, que fue incapaz de romper pese a que hubo ocasiones claras, especialmente en el segundo tiempo, periodo en el que los de Natxo González mejoraron sensiblemente un flojo inicio de partido. No logran los aragoneses cogerle el tino a la temporada en su rol de locales y, en el sexto compromiso jugado ante su afición, no tuvo el acierto suficiente como para lograr la segunda victoria del curso (solo lo ha hecho ante el Numancia).

Aburrido, frío, sin ritmo. Así fue el primer tiempo. No encontró el Real Zaragoza en ningún momento un punto de inspiración. Ni individual ni colectiva. En minutos, dominó algo más el cuadro aragonés. Pero en peligro, fue ligeramente mejor la Leonesa, que defendió siempre con cinco en línea, porque el pivote Yeray se incrustaba como tercer central, y buscó contragolpes desde los laterales que en un par de ocasiones le salieron bien, generando las dos mejores jugadas antes del descanso. A los de Natxo se les vio espesos, lentos, sin ideas en muchas fases del juego, un mal síntoma siempre cuando el 0-0 se atasca en el marcador.

No funcionó Raúl Guti como mediapunta. No es la primera vez que el entrenador vasco lo mete en esa labor, esta vez lo hizo por Buff, y ciertamente no parece lo mejor para el canterano ni para el equipo. Ahí el Real Zaragoza perdió una pieza clave en el engranaje. Como Borja Iglesias siempre anduvo torpe con el balón, Toquero pululó sin demasiado criterio ni continuidad por las zonas muertas del ataque y Febas también vivió un choque de flotación sin sustancia, el ataque aragonés fue ciego todo el tiempo. Los carrileros, siempre solución interesante para la pizarra de Natxo, esta vez no dieron alternativas al embozamiento del balón. Delmás, como siempre, empezó bien, pero falló en todos los centros y se atrancó sobre la media hora. En el otro flanco, Oyarzun no penetró jamás hasta el fondo. Tampoco por ahí llegaron opciones de coger el timón del duelo.