Natxo González da la lista mañana, con Benito y Ros disponibles

El Real Zaragoza se entrenará este viernes por la mañana, horas antes de su partido contra la Cultural Leonesa, en una sesión de activación en la que Natxo González pulirá los detalles finales del encuentro. Será tras ese entrenamiento cuando el entrenador vitoriano dé a conocer la lista de convocados para el partido. El técnico tiene a toda la plantilla disponible. No hay bajas más allá de la conocida de Wilk (sin ficha), por lo que deberá realizar cinco descartes a la hora de confeccionar la citación. De los 23 futbolistas del grupo (incluyendo a Guti y descontando a Zalaya, integrado en el filial de este jueves), cinco se quedarán fuera, una vez que Javi Ros y Alberto Benito están disponibles.

Como ya advierte Natxo González, “seguramente” sea “injusto con algún jugador”. Pero no caben todos. Tampoco en el once, donde muchos llaman a la puerta, incrementando el nivel de la competencia interna y la amplitud de la plantilla. "En muchos casos hay una línea muy fina entre los que entran en el once y los que se quedan fuera de la convocatoria. No os lo podéis ni imaginar. Es dificultoso pero beneficioso para el equipo. Es importante que todos estén disponibles porque a nivel de trabajo y de preparación siempre ha habido una prevención con la alimentación y los entrenamientos para minimizar el asunto de las lesiones. Ese trabajo está dando sus frutos", explicó Natxo González.

La vuelta de Alberto Benito a una citación liguera tras sus minutos de toma de contacto contra el Valencia puede ser una de las novedades. El objetivo, desde la semana pasada, dentro del cuerpo técnico es que el lateral derecho llegue al cien por cien para el partido contra el Huesca de la próxima jornada. Para ello, ya recuperado de la rotura fibrilar en un gemelo, le falta ritmo de partidos, aún está lejos de su estado óptimo de forma, como así explicó Natxo: "Está para ser titular. El asunto es cuántos minutos puede estar al máximo nivel, pero estar, está". También Javi Ros, quien se entrena y jugaría con una protección en su mano. “Ya tiene el alta y puede ser convocado”, explicó el entrenador.