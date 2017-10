La Copa refuerza la idea de plantilla

La Copa del Rey, lejos de constituir la piedra en el zapato de temporadas anteriores, ha significado una oportunidad para el Real Zaragoza, especialmente, para su entrenador. Ya hace días que se viene observando que el equipo aragonés es mucho más que su once inicial, articulado en un sistema y sujeto a unas pautas y funciones. Natxo González cambia la alineación en mayor o menor medida, pero el fútbol no se resiente. Entran y salen nombre puntuales, pero el juego mantiene su línea de discurso. El Zaragoza se está consolidando como un equipo con varios futbolistas titulares, muchos más de los once reglamentarios: salga quien salga a jugar, la compostura del juego permanece firme y cohesionado.