Natxo González: "La Copa ilusiona, pero la prioridad es el viernes"

Entre Liga y Liga, una Copa, que siempre suele ser bien venida en Zaragoza. La alegría copera ha proporcionado los mejores momentos de gloria a la historia del equipo del león rampante. Sin embargo, el Real Zaragoza actual necesita puntos con los que alimentarse, crecer y escapar de Segunda. La eliminatoria de Copa ante el Valencia importa, pero el viernes hay partido de Liga ante la Leonesa. Uno y hoy hecho fueron valorados por Natxo González en su comparecencia previa al careo copero. “Le doy al partido de Copa la importancia que hay que darle. Es otra competición que nos ilusiona. Históricamente, el Real Zaragoza tiene muchos títulos de Copa. Ya hemos pasado dos rondas. Vamos a jugar ante un equipo de Primera de nivel altísimo. Es ilusionante”, reiteró el técnico, para luego puntualizar la trascendencia del torneo de Liga y el condicionante del factor fatiga por la acumulación de partidos en el margen de muy pocos días. “En esta semana hay tres partidos. Va a haber varios cambios. Los horarios no nos permiten estar al máximo nivel. Los tres partidos son de máxima exigencia”, precisó.

Una vez honrado el torneo copero superando las dos primeras eliminatorias, ahora aguarda todo un segundo clasificado de Primera División, como es el Valencia de Marcelino García Toral. “Del Valencia me preocupa todo. Defiende muy bien, con transiciones buenísimas, con grandes individualidades. Veremos qué equipo trae. Ahora pasan por encima de cualquiera”, auditó Natxo, que también consideró las ventajas de una eliminatoria a ida y vuelta para el equipo teóricamente más poderoso. “He soñado tantas cosas (con una hipotética eliminación al Valencia)... El formato de la Copa está preparado para equipos de primerísimo nivel, con eliminatorias de ida y vuelta. Me ilusiona cumplir con mi equipo, pero sueño con otras cosas (que eliminar al equipo de Marcelino)”, continuó, para luego insistir en las fortalezas que reúne el rival.

“El Valencia es un equipo de primer nivel, pero además sabe esperar. Hace goles con velocidad, a balón parado. En dos jornadas lleva 10 goles de todas las maneras”, subrayó. Han transcurrido 48 horas del empate ante el colista, ese punto de sabor contradictorio capturado en el Viejo Nervión. “En Sevilla queríamos ganar y no ganamos. Estás con algo de decepción, pero no con herida. Todos teníamos ilusión de ganar, cierta decepción, nada más. He reflexionado con calma con los jugadores y hemos sacado algunas lecturas positivas: volvimos a sumar fuera de casa por tercera vez consecutiva, llevamos seis partidos sin perder, hicimos dos goles, logramos igualar por dos veces… En el lado negativo, encajamos dos goles”, reconoció.