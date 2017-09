Real Zaragoza-Nástic, un partido en zona de descenso

Real Zaragoza, 19º clasificado tras la 5ª jornada de liga de Segunda División. El Nástic de Tarragona, su rival este domingo, 20º en la tabla. Terceros por la cola los catalanes. Cuartos por detrás los aragoneses. Así llegan a la 6º cita liguera los dos rivales que se enfrentarán en La Romareda este domingo a las 20.30.

No es lo habitual últimamente en Zaragoza pero, esta vez, no hay nervios a flor de piel pese a que el equipo blanquillo no ha comenzado la liga 2017-18 con solvencia en sus números y su clasificación. El propósito general de todos los sectores del zaragocismo, desde el pasado verano y tras el susto del curso pasado, es que reine la calma y la paciencia. Que se actúe con sentido de responsabilidad alrededor de un grupo nuevo, con métodos y modales diferentes a las de los últimos dos años de fiascos severos en el terreno deportivo.

En las vísperas del último partido de septiembre, pese a que la clasificación no es la deseada y, por las hechuras de esta liga, los 4 puntos adquiridos son sinónimo de pisar zona de descenso a Segunda B, las gentes del Real Zaragoza acuden a la cita frente al Nástic con el pulso más calmado de lo que habría sido normal en recientes tiempos pretéritos. Las dos victorias en Copa, ante Granada y Lugo, aunque no computan para el saldo liguero, también han ayudado a mantener enhiesta la bandera de la esperanza y el optimismo en un entorno que se autoconvence cada día de que algún día será el que surja la reacción del Real Zaragoza hacia un futuro en Primera.