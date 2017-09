El preparador de porteros del Lugo, zaragozano y zaragocista

Roda, de 36 años, se estrena de este modo en el fútbol profesional dentro de un cuadro técnico. Lo hace tras una larga trayectoria, primero como guardameta en el campo y, posteriormente, tras su retirada del fútbol en activo, como maestro y educador de porteros, tanto en el fútbol base y de iniciación, como con experiencias más serias en Tercera División y Segunda B.

Javi Roda se formó como portero en el Amistad, club en el que estuvo 12 años, hasta que pasó al fútbol 'senior'. Su carrera lo llevó por diversos equipos de Regional Preferente y Tercera División durante más de una década. "Jugué en el Calanda, el Monzalbarba, el Fuentes, el Zuera (dos etapas diferentes), La Cartuja, Casetas, Garrapinillos y Lanaja, hasta que colgué los guantes con 29 años", recuerda para HERALDO el miembro del 'staff' técnico del Lugo.

Ahora, cumplidos los 36, ha alcanzado el sueño por el que comenzó a trabajar cuando apostó por ser preparador de porteros en su querido Amistad. "Me saqué el carnet de entrenador, hasta el nivel 1, y también el de porteros, en el ámbito territorial de Aragón. Empecé en el Amistad, junto a Vicente Ramos. También trabajé en el Zuera, con Joaquín Regalado. Y a continuación me involucre en el CEPID (Centro de Promoción y Estudios del Deporte), empresa dedicada a la formación y eventos deportivos que conforman varios técnicos aragoneses. Ahí, durante 4 años, formé parte de los campus de Caspe, Casetas, Utebo, Castiello de Jaca... Al principio, junto a Mikel Insausti, el actual preparador de porteros del Real Zaragoza, y despues, yo solo", rememora Javi Roda con la ilusión de ver que su trabajo no fue nunca en vano.

Su primer vínculo con el fútbol de cierto nivel fue en la no demasiado lejana aventura del CD Sariñena en Segunda B. "Me llamó Alex Monserrate, el entrenador de aquel equipo al inicio de campaña, para acompañarlo en su cuadro técnico. Él fue el primero que apostó por mí y se lo tengo que agradecer de por vida. Ahí empezó todo. Tras su destitución, llegó Manolo Villanova, con el que seguí en mi labor y aprendí un montón. Es una gran persona, un exportero que sabe latín de todo lo referente a las porterías. Aquella campaña la concluí colaborando en la fase de ascenso con la SD Ejea que entrenaba José Luis Loreto. Fue un año intensísimo para mí que me sirvió de mucho", prosigue Javi Roda en su repaso curricular.

"El año siguiente, con el descenso del Sariñena a Tercera, continué allí porque David Navarro así lo solicitó. Fue otra gran temporada con otro excelente entrenador. Y, de ahí, me vino la oferta para trabajar en la Ciudad Deportiva, de entrada en la Fundación Real Zaragoza que dirigía Santiago Aragón. Fue una labor muy gratificante, con infinidad de niños que, en muchos casos, han ido progresando en el puesto de portero en las últimas campañas", enlaza en su narración Roda.

"Estando ya inmerso en el día a día en los campos del Real Zaragoza, fue Juan Carlos Beltrán el que me propuso para trabajar con el Juvenil de División de Honor, circunstancia que me hizo tomar contacto con esta categoría máxima del fútbol formativo. Fue otro gran impulso a mis avances como entrenador de porteros. Me pareció un año crucial y le agradezco a Beltrán y los demás técnicos de la base del club en aquello momentos la confianza que depositaron en mí. De aquella labor vino la llamada del CD Ebro en enero de 2015, a la que no pude negarme y que, durante seis meses, pude compaginar con mi presencia en la Fundación Real Zaragoza gracias a la gestión de Pedro Suñén. Después, el Ebro fue exclusivo, de la mano de un técnico sobresaliente como es Emilio Larraz", desgrana Roda para referirse a la etapa más reciente de su trayectoria, ahora ya profesional al cien por cien.

Porque, del Ebro de Segunda B, este mes de julio llegó el salto al CD Lugo de Segunda División. "Fue una llamada inesperada. Yo manejaba una oferta firme del Atlético Baleares y estaba a punto de dar el sí y marcharme a ese club de Mallorca en Segunda B. Pero alguien le dio informes míos a Víctor Moreno, el director deportivo del Lugo, que había decidido relevar a Roberto Valeiro, un gran preparador, por haber cubierto un ciclo y que es quien ocupó con acierto este puesto en los últimos tiempos en el club gallego. Nos reunimos un día y no se demoró demasiado mi firma del contrato. No me lo pensé ni un segundo. Aquí estoy desde entonces ", cuenta Javi Roda.

Inequívocamente, este Lugo-Real Zaragoza de este viernes va a suponer para Roda un evento muy especial. Algo a lo que nunca tuvo acceso en su larga etapa de meritaje y crecimiento en su específica tarea de entrenador de porteros. Uno de sus primeros partidos en un banquillo del mundo profesional y, justamente, enfrentándose su actual club al Real Zaragoza, el equipo de su ciudad y de su vida. "Es algo que hace poco tiempo no podía imaginar. Se trata de un día diferente en el que se me acumulan muchos recuerdos, de cuando soñaba con hacer algo así en algún momento de mi vida. Me acuerdo de mi padre, que murió hace 3 años, y que junto con mi madre siempre me ayudó y me impulsó para que siguiera adelante con esto, aunque pareciera un trabajo con difícil salida exitosa. Los dos son las personas más importantes de mi vida y, en este partido del Anxo Carro ante el Real Zaragoza, van a estar muy presentes", dice emocionado Javi Roda desde su casa gallega.

"También es un momento para señalar a los excelentes técnicos que hay en Aragón y que son merecedores de oportunidades como la que yo estoy gozando ahora en Lugo. Yo presumo de haber trabajado con varios de los mejores, sin duda alguna: Alex Monserrate, Manolo Villanova, David Navarro, Juan Carlos Beltrán o Emilio Larraz", concluye Roda, que tendrá una butaca preferente en el banquillo del Lugo, junto a Francisco Rodríguez, el nuevo entrenador del cuadro rojiblanco este curso. Él es el responsable ahora de la solvencia de los dos cancerberos del Lugo este año, Juan Carlos (ex del Rayo Vallecano, Hércules, Córdoba y Elche) y Roberto Fernández (ex del Celta, Sporting de Gijón y Osasuna).