Sergio Gil, segunda temporada en Lugo tras su abrupta salida de Zaragoza

Sergio Gil, fino centrocampista zaragozano de 21 años, comienza ahora su segunda temporada en el CD Lugo, club en el que recaló al final del mercado estival del pasado año, 2016, como colofón a un duro litigio con el Real Zaragoza que acabó en un divorcio total del canterano con todo el entorno zaragocista. Su presencia en las filas lucenses será este viernes, sin duda, uno de los alicientes del duelo de la 5ª jornada de liga en el estadio Anxo Carro.

El año pasado, Gil no llegó a jugar este mismo duelo en campo gallego, puesto que tuvo lugar en agosto, en la jornada 2ª, y su situación aún no se había resuelto. Pero sí disputó completo el partido de La Romareda, en la segunda vuelta, que acabó con 1-1 y en el que fue foco de las iras de la afición zaragocista toda la tarde. Este año, donde el Lugo ha cambiado de entrenador, el nuevo técnico, Francisco Rodríguez, no está contando de entrada en demasía con el canterano aragonés. No fue utilizado en el estreno de la competición, ante el Reus. En la jornada 2ª solo pisó el césped los últimos 16 minutos en la derrota lucense en El Molinón (2-0) ante el Sporting de Gijón. En la 3ª cita liguera sí que fue titular, ante el Cádiz en el Anxo Carro, duelo que perdieron los galaicos por 0-1, pero Gil fue sustituido en el minuto 62. Y el pasado fin de semana, en el triunfo rojiblanco por 0-1 en Albacete, el rubio zaragozano fue el tercer cambio y apenas pudo tocar la pelota un par de veces en los últimos 9 minutos de juego.

Falta saber qué piensa en esta ocasión Francisco Rodríguez respecto de Sergio Gil de cara al especial choque, para él, frente al Real Zaragoza. Si le dará la titularidad como en el anterior duelo como locales de los gallegos ante el Cádiz o seguirá dejándolo entre los suplentes. Suceda lo que suceda, la presencia del '21' del Lugo en el Anxo Carro añade sal a este choque.