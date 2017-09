"El coche tiene buena pinta, pero a veces tienes una avería"

"El coche tiene buena pinta. Eso yo lo tengo claro. En su crecimiento, en su evolución, el coche transmite buenas sensaciones. Y, dentro de esa construcción, de vez en cuando tienes una avería. Un pinchacito, o se te estropea el embrague...", expuso el preparador vitoriano para poner en situación lo ocurrido en los partidos previos frente a Tenerife, Granada, Córdoba y Alcorcón.

"El coche va tirando. El equipo ha transmitido muy buenas sensaciones, con muy buen juego en muchos momentos. El optimismo que se ha visto en la afición es porque ve que hay un coche bonito que, seguro, en el futuro va a funcionar. Espero que, si tenemos alguna avería más, sean cada vez menos", añadió en su singular oratoria.

Natxo, ya en términos puramente futbolísticos, transmitió un mensaje de calma a su alrededor, tanto por la actual situación del equipo, 17º en la clasificación antes de la 5ª jornada, como por la posible ubicación incómoda en el caso de que el Real Zaragoza no sea capaz de puntuar este viernes en Lugo y llegue una nueva derrota. "No pienso más allá sobre lo que puede ocurrir, tanto en un sentido como en otro. Es verdad que solo tenemos 4 puntos. Y que, si miras la clasificación, te dice lo que te dice. Pero no estoy preocupado", subrayó el vitoriano.